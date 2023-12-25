İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün vefatının 50. yılı dolayısıyla Anıtkabir’de düzenlenen törene katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, törenin ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Özel, Mecliste teröre karşı yayınlanan ortak bildiride eksiklik ile kusur olduğunu ve CHP’nin bu kusurları meşrulaştırmaya itiraz ettiğini ifade ederek, “CHP, kendi bildirisini yayınlamıştır. İki bildiride yan yana koyulduğunda bir bildiride büyük ihtimalle gözden kaçmıştır ama terörü kınamaktadırlar. Böyle bir terör ve terör örgütü kınanmaz, lanetlenir. CHP’nin teröre karşı duruşu ortaktır ancak iktidar partisi bu konuda yapmış olduğu dezenformasyonu provokasyona çevirmiştir. Partinin sözcüleri tarafından söylenen sözler ortadadır” diye konuştu.



“Şehide yeterli saygının gösterilememesi noktasında bütün yaşananlardan dolayı biz özürlerimizi ilettik”

Manisa’da şehit cenazesine katıldığı sırada yaşanan protesto anlarına da değinen Özel, “Dün sabah erken saatlerden itibaren hem koruma ekibimize hem Manisa’da partimize hatta civar illerden AK Parti’ye geçmişte çok yakın olmuş isimlerden bir provokasyon olacağı, saldırı olacağı hatta bana bu cenazeye katılmayı yeniden değerlendirmem defalarca söylendi. Dün gün boyunca şehit cenazemize katılacağımı, şehidimize sahip çıkacağımı ifade ettim ve bu provokasyonların amacının ne olduğunu bildiğimi söyledim. Cenazeye katıldığımız andan itibaren o organize meseleyi hep birlikte takip ettik. Bugün, hepsi tek tek ve isim isim tespit ediliyor. Manisa’da olanların parti aidiyeti çok açık ortada ama civar illerden getirilenlerde de aynı kümelenme belli. Milletimiz dünkü provokasyonu, kendi isteğiyle gelmiş kişilerin olmadığını biliyor. Şehit ailesi cenaze sırasında da bu sloganları attıranlara tepki gösterdi. Uçağa binmeden önce ve uçaktan indikten sonra şehit ailesi taziye evinden arayarak yaşananlardan üzüntü duyduklarını, şehidin bizimle olan yakınlığını bildiklerini, dün orada yapılan saygısızlığın şehitlerine yapıldığını ve Enes’in hatıralarına yönelik saygısızlık olduğunu defaten söylediler. Hatta şehit ailesi hiçbir günahları olmamasına rağmen aile büyükleri kanalıyla özür dilemeye kalktı. Bizim böyle bir şeyi kabul edemeyeceğimizi, esas şehide yeterli saygının gösterilememesi noktasında bütün yaşananlardan dolayı biz özürlerimizi ilettik” ifadelerini kullandı.