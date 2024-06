CHP Genel Başkanı Özel, vefat eden eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış için TBMM’de düzenlenen törene katıldı. Tören sonrası gazetecilerin sorularını cevaplayan Özel, "1.5 yıl sonra seçim olur" sözlerinin hatırlatılması üzerine, “4 aydır bütün anketlerde dördüncü ay, ‘Bu pazar bir seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?’ sorusuna Cumhuriyet Halk Partisi her ay arayı bir puan daha açarak birinci parti durumunu muhafaza ediyor. Bu şartlarda halkın isteyip istemediğine bakmak lazım. Seçimden hemen sonra erken seçim talebi yokken, her ay bu talep biraz daha artıyor. Şu an erken seçim isteyenle istemeyen arasında belirgin bir fark yok. Erken seçim talebi arttıkça biz bu talebi seslendiririz. Erken seçim yapabilmek için 360 milletvekilinin oyuna ihtiyaç var. Bugün için böyle bir sayı yok. İktidar istemeden teknik olarak mümkün değil. Benim değerlendirmem şu: Bence 5 yıl tamamlanmaz, 2.5 yılda erken seçim olur. Bundan 1.5 yıl sonra seçimi olası görüyorum. Böyle devam edeceklerse erken seçim kaçınılmaz olur” dedi.

Siyasette yumuşama konusunda ise Özel, “Herkes işini yapıyor. Mağdur, mazlumun, güvencesizin hakkını koruyorum. Normalleşme kelimesini kabullenmelerini önemli bir dönemeç olarak görüyorum. Yumuşama kelimesi için de; ne yumuşaması? Bu kadar ağır şartlar varken muhalefet mi yumuşayacak? Yumuşamasınlar, normalleşsinler. Demokrasilerde iktidarlar Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyarlar, hukuka uyarlar. Bir de iktidar ortağı birilerini tehdit etmezler, Anayasa Mahkemesini kapatalım demezler, bir cinayetin ortaya çıkmasının üzerine sis bulutu örtmeye çalışmazlar. En sert muhalefete devam ediyoruz. Diyalog, selamlaşma, parti genel başkanlarına hürmetsizlik etmemek normalleşmenin ta kendisidir” ifadelerini kullandı.

AK Parti ile birlikte yürümeyeceklerinin altını çizen Özel, “Bir masa varsa ya ittifak masası olacak ya da masa devrilecek. Siyaset böyle bir şey değil. İktidar iktidarlığını yapacak. Enflasyonu düşürecek, hayat pahalılığını düşürecek, işsize iş bulacak. Muhalefet muhalefetliğini yapacak. Bu toplumun sesi olacak. Mecliste sesini duyuracak. Vatandaşa bakarsanız muhalefet görevini yapıyor” şeklinde konuştu.