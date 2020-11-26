banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Kara Cuma’da bu sitelere dikkat!
Kara Cuma’da bu sitelere dikkat!
Evden çalışma daha çok yoruyor
Evden çalışma daha çok yoruyor
Bankaların güncel faiz oranları
Bankaların güncel faiz oranları
''Kısa çalışmada yeni başvuruların alınması masada''
''Kısa çalışmada yeni başvuruların alınması masada''

Yüksekova’da lapa lapa kar yağışı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde etkili olan lapa lapa kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Çevre 26.11.2020, 12:31
3
Yüksekova’da lapa lapa kar yağışı
banner422

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde etkili olan lapa lapa kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede günlerdir aralıklı süren yağış, öğle saatlerinde yerini lapa lapa kar yağışına bıraktı. İpekyolu ve Cengiz Topel caddeleri üzerinde seyir halinde olan sürücüler ilerlemekte zorlanırken; Yüksekova Belediyesi, Karayolları, İl Özel İdaresi ekipleri de karla mücadele çalışmaları için hazır bekletiliyor.

Ferhat Yiğit isimli vatandaş kar yağışının iyi olduğunu belirterek, “Havanın temizlenmesi ve tarım açısından kar yağışı iyi oldu” dedi.

Yetkililer ise yollarda oluşacak sis ve buzlanmadan dolayı sürücüleri uyardı.
Yorumlar (0)
banner417
banner388
13°
parçalı az bulutlu