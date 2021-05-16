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Yaren leylek yavrularıyla böyle görüntülendi

Türkiye’nin gözbebeği haline gelen Bursa’nın Karacabey ilçesine her sene göç eden Yaren leylek, büyüyen yavrularıyla görüntülendi.

Çevre 16.05.2021, 09:55
Yaren leylek yavrularıyla böyle görüntülendi

Türkiye’nin gözbebeği haline gelen Bursa’nın Karacabey ilçesine her sene göç eden Yaren leylek, büyüyen yavrularıyla görüntülendi.

Belgesellere konu olan, Türkiye’nin olduğu kadar diğer ülkelerin de yakından takip ettiği Yaren leylek, göç ederek mart ayında yuvasına geri dönmüştü. 35 günlük kuluçka süresi sonunda Eskikaraağaç Mahallesi’nin maskotu Yaren, yavrularını dünyaya getirdi. Mayıs ayının 3’ünde dünyaya gelen yavruların 12 günün ardından yuvalarında etrafa bakmaları, doğa fotoğraf sanatçısı Orhan Turhan tarafından görüntülendi.

Anne ve baba leylek tarafından yakalanan solucan ve böceklerle beslenen yavrular, doğduktan 58 ile 64 gün sonra palazlanıp yuvadan ayrılıyor. 30 dereceye varan sıcaklıkta fotoğraf sanatçısı Turhan’ın fotoğraf kareleri yavruların sevimliliğini gözler önüne serdi.
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