Yaban hayvanları susuzluğunu ormandaki yalaklardan gideriyor

Yaban hayvanları Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün yaptığı yalaklarla susuzluğunu gideriyor. Yaban hayvanlarının kurulan yalaklardan su içmeleri de foto kapanlar tarafından görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün ormanlarda yapılan su yalaklarından yaban hayvanlarının susuzluğunu giderdiği genel müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda görüldü. Yapılan paylaşımda; “Genel Müdürlük olarak yaptığımız su yalakları ile yaban hayvanlarını susuz bırakmıyoruz” mesajı ile yayınlandı.