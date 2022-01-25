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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Kuzey Marmara Otoyolu ve TEM Otoyolu dahil olmak üzere İstanbul’da Karayolları Genel Müdürlüğü ağında kar yağışından dolayı kapalı bir yol bulunmamaktadır. Tüm yollarımız trafiğe açılmıştır."
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Kuzey Marmara Otoyolu ve TEM Otoyolu dahil olmak üzere İstanbul’da Karayolları Genel Müdürlüğü ağında kar yağışından dolayı kapalı bir yol bulunmamaktadır. Tüm yollarımız trafiğe açılmıştır."
Çevre 25.01.2022, 15:48
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Kuzey Marmara Otoyolu ve TEM Otoyolu dahil olmak üzere İstanbul’da Karayolları Genel Müdürlüğü ağında kar yağışından dolayı kapalı bir yol bulunmamaktadır. Tüm yollarımız trafiğe açılmıştır."