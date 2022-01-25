Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Kuzey Marmara Otoyolu ve TEM Otoyolu dahil olmak üzere İstanbul’da Karayolları Genel Müdürlüğü ağında kar yağışından dolayı kapalı bir yol bulunmamaktadır. Tüm yollarımız trafiğe açılmıştır."