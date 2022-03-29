Türkiye'de Bir İskandinav Şelalesini Andıran Güzellik: Kars'ın Susuz Şelalesi!

Susuz Şelalesi'ni ziyaret etmek istiyorsanız rotanızı Kars ve Ardahan şehirleri arasında kalan Susuz ilçesine çevirmeniz gerek!



Dinlendirici su sesleriyle deşarj olmak istiyorsanız Kars'ın Ardahan sınırına yakın olan Susuz ilçesini ziyaret etmelisiniz. Susuz ilçesi, Kars şehir merkezinden yaklaşık olarak 20 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Susuz Şelalesi’nin şehir merkezine bu kadar yakın olması yöre halkı tarafından da sıkça ziyaret edilmesini sağlıyor.

Susuz şelale mi olur demeyin. Bu şelalenin adının susuz olmasının sebebi başka.



Susuz Şelalesi denince aklınıza suyu olmayan bir şelale gelmiş olabilir. Bu şelalenin adının susuz olmasının sebebi ise Kars'ın Susuz ilçesi sınırları içerisinde bulunuyor olması! Yani bu doğa harikası Susuz Şelalesi sizi çağlayan sularıyla bekliyor.



Yöre halkı burayı çok seviyor. Neden mi? Çünkü Susuz Şelalesi'nin çevresinde mangal yapabileceğiniz geniş bir piknik alanı yer alıyor!



Evet, mangal severler doğru duydunuz. Bu bölgede mangal yapmak serbest. Ancak yine de olası yangın riskini göz ardı etmeyin. Mangal yakarken dikkatli olmayı unutmayın. Sonrasında ise çöplerinizi ardınızda bırakmayın.



Buradaki tek doğal güzellik şelale değil! Susuz Şelalesi bir vadiye dökülüyor ve bu vadide tam 24 çeşit kuş ve onlarca çeşit yaban hayvanı yaşıyor!





Düşünsenize 15 metreden dökülen doğa harikası bir şelalenin sesini dinlerken bir yandan da kuşlar sizlere şarkı söylüyor... Düşüncesi bile insanın zihnini dinginleştirmiyor mu? Tüm bunların yanında vadideki yaban hayatını keşfetme ve gözlemleme fırsatı yakalayabilirsiniz.



Susuz Şelalesi ve döküldüğü vadiyi tepeden izleyebileceğiniz bir teras da bu bölgenin sınırları içerisinde mevcut!



Tekrar hayal kuruyoruz! Elinize çayınızı veya kahvenizi alıp bu terastan Susuz Şelalesi'ni izlediğinizi hayal edin. Bir tarafta şelale çağlarken diğer tarafta kuşlar uçuşuyor...

Kış aylarında rotasını Susuz Şelalesi'ne çevirmeyi düşünenler için: Geçtiğimiz Aralık ayında dondurucu soğuklar sebebiyle şelale kısmen buz tuttu!



Kars'ın soğuğunu bilen bilir. Bilmeyen içinse şelaleyi buz tutturacak kadar soğuk demek yeterli! Daha önceki yıllarda da Susuz Şelalesi'nin dondurucu soğuklarda buz tuttuğu söyleniyor. Donmuş bir şelaleyi görmek her zaman deneyimlenecek bir durum değil. Bu farklı manzarayı izlemek harika olabilir ancak içlik şart!

Susuz Şelalesi etrafında düzenlenen piknik alanında; çocuk parkı, kamelya, tuvalet ve yürüyüş parkurları mevcut!

Bölgede ihtiyaçlarınızın büyük bir kısmını çok rahat karşılayabilirsiniz. Bölgede tek eksik bir marketin olmayışı. Bunu göz önünde bulundurarak burayı ziyaret ederken yiyecek ve içeceklerinizi yanınıza almayı unutmayın.

İnternette gezginler tarafından yapılan değerlendirmelere göre Susuz Şelalesi oldukça olumlu yorumlar almış!



Gezginler bölgenin oldukça temiz tutulduğunu ve ayrıca bu bölgenin çocuklar için de uygun olduğunu söylüyor. Çocukların doğayı keşfedebilecekleri bir mekân, oyun oynayabilecekleri bir park ve gönüllerince koşturup oyunlar oynayacağı bir yer Susuz Şelalesi!



Kars ve Ardahan sınırında bulunduğundan bahsettiğimiz Susuz Şelalesi'ni Ardahan'dan ziyaret etmek isteyenlerin ise yaklaşık 50 kilometrelik bir mesafeyi kat etmeleri gerekecek!

Ardahan şehir merkezi ve Susuz Şelalesi arası yaklaşık 50 kilometre. Bu da arabayla yaklaşık olarak 45 dakikalık bir yolculuk demek oluyor.



Çocuklardan sonra bu bölgeyi en çok fotoğraf tutkunları sevecek!



Durmaksızın akarak adeta fotoğrafçılara poz veren Susuz Şelalesi başrolde! Tam 24 çeşit kuş ise yan rollerde! Bölgede bulunan teras ise drone sahibi olmayanlar için yukarıdan çekim yapma şansını veriyor. Tek yapmanız gereken açıyı ayarlayıp zaten sürekli poz vermekte olan bu doğa harikasını fotoğraflamak!



Kaynak : Onedio