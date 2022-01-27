Tunceli’de 290 köy ile 758 mezra yolu ulaşıma kapalı bulunuyor

Tunceli’de yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde 290 köy ile 758 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

Tunceli’de hafta başından bu yana etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde 290 köy ile 758 mezra yolu ulaşıma kapandı. Tunceli Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı çok sayıda ekip, gece gündüz çalışarak kapalı köy yollarını açmak için çalışma başlattı.

Öte yandan Karayolları 86. Şube Şefliğine bağlı ekipler de Tunceli-Erzincan ve Tunceli-Elazığ karayollarında yol genişletme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Tunceli Valiliği, Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolu ile Ovacık karayolunu kullanacak olan sürücüleri çığ tehlikesine karşı uyarırken, AFAD ekiplerinin bu karayollarında düzenli çığ kontrolleri yaptığını belirtti.

Valilik, dik vadilerin altında ve yüksek yamaçların yanlarında çalışma, yürüyüş gibi faaliyetlerin ertelenmesini de istedi.