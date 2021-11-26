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Trakya’ya kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Trakya bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı yapılarak, vatandaşların dikkatli olması istendi.
Çevre 26.11.2021, 13:39
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Trakya bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı yapılarak, vatandaşların dikkatli olması istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi Trakya bölgesi için yağış uyarısında bulundu. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ için yapılan uyarıda akşam saatlerinden itibaren kuvvetli ve gök gürültülü sağanak etkili olacağından, vatandaşların sel, su baskını, ulaşımda aksama, yıldırım, yerel dolu gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olmaları istendi.