Tonga’daki yanardağ patlamasının ardından ABD için tsunami uyarısı

ABD Ulusal Tsunami Uyarı Merkezi, Tonga’daki yanardağ patlamasının ardından ABD’nin Kaliforniya’dan Alaska’ya kadar olan batı kıyısı ile Kanada’daki Britanya Kolumbiyası eyaleti için tsunami uyarısında bulundu.

Büyük Okyanus’ta yer alan ada ülkesi Tonga’nın Hunga Ha’apai Adası’ndaki yanardağda meydana gelen patlamanın ardından ABD Ulusal Tsunami Uyarı Merkezi tsunami uyarısı yayınladı. ABD’nin Kaliforniya’dan Alaska’ya kadar olan batı kıyısı ile Kanada’nın Britanya Kolumbiyası eyaleti için tsunami uyarısı yayınlayan Merkez, “Bir tsunami doğrulandı ve bazı etkiler bekleniyor” dedi.

Merkez, plajlar, limanlar, marinalar ve diğer kıyı bölgelerinin yakınında yaşayan kişileri kıyılardan uzak durmaları konusunda uyararak, tsunamiye bağlı etkilerin ilk dalganın gelmesinden sonra saatlerce veya günlerce devam edebileceğini açıkladı.

Hawaii için de tsunami uyarısı yapıldı

Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi (PTWC), Hawaii eyaleti için de tsunami uyarısı yayınlandığını bildirerek, eyalette yer alan tüm adaların Acil Durum Yönetimi tarafından gözlemlendiğini ve şu ana kadar bildirilen herhangi bir hasar olmadığını, adalarda sadece küçük çaplı sel baskınları meydana geldiğini ifade etti.

Pasifik ülkelerinden uyarılar peş peşe geldi

Pasifik Okyanusu’nun güneyinde bulunan Fiji’de de alarm verildi. Yetkililer halkı güçlü akıntılar ve tehlikeli dalgalar nedeniyle kıyı şeridinden uzak durmaları konusunda uyardı. Tsunami uyarısı yayınlayan hükümet, kıyı bölgelerindeki insanlar için tahliye merkezleri açtı.

Yanardağdan 2 bin kilometre uzaklıktaki Yeni Zelanda’da da Ulusal Acil Durum Yönetim Ajansı, bazı bölgelerin "büyük bir volkanik patlamanın ardından kıyıda güçlü ve olağandışı akıntılar ile öngörülemeyen dalgalanmalara" maruz kalabileceğini belirterek halka uyarıda bulundu.

Tonga’daki yanardağ patlaması

Tonga’nın başkenti Nuku’alofa’nın yaklaşık 65 kilometre kuzeyinde yer alan Hunga Ha’apai Adası’ndaki yanardağında meydana gelen patlamanın ardından Nuku’alofa’da dev dalgalar kıyıya vurmuş, birçok yerleşim alanı sular altında kalmıştı.