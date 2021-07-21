banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Elon Musk'a güvenip yatırım yapanlar battı!
Elon Musk'a güvenip yatırım yapanlar battı!
IMF: Türkiye, konut fiyatlarının en çok yükseldiği ülke
IMF: Türkiye, konut fiyatlarının en çok yükseldiği ülke
'Eşel Mobil Sistemi'nin 2021 maliyeti 18 Milyar TL, ÖTV zammı gelebilir'
'Eşel Mobil Sistemi'nin 2021 maliyeti 18 Milyar TL, ÖTV zammı gelebilir'
AB'de kripto paralara düzenleme!
AB'de kripto paralara düzenleme!

Tekkeönü sahilinde hortum oluştu

Bartın’da Tekkönü sahili açıklarında hortum oluştu. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Çevre 21.07.2021, 20:41
Tekkeönü sahilinde hortum oluştu
banner502

Bartın’da Tekkönü sahili açıklarında hortum oluştu. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Bartın’ın Kurucaşile ilçesine bağlı Tekköünü sahili açıklarında hortum oluştu. Deniz üzerinde oluşan hortum kıyıdaki vatandaşlar tarafından endişe içinde takip edildi. Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilen hortum bir süre sonra kayboldu.
Yorumlar (0)
26°
açık
banner501