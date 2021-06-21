Tarla Lavinya Çiçeği Türkiye florasına kazandırıldı

Küre Dağları Milli Parkı’nda Tarla Lavinya Çiçeği tespit edilerek bir tür daha kayıt altına alınmış oldu.

Küre Dağları Parkı’nda sürdürülen flora çalışmaları sırasında “Tarla Lavinya Çiçeği (Knautia arvensis)” tespit edilerek Türkiye florasına kazandırıldı.

Gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, pek çok yeni türün ülkemiz faunasına kazandırıldığı Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü Küre Dağları Parkı’nda yeni bir tür daha kayıt altına alındı. Küre Dağları Park Müdürlüğünce Küre Dağları Milli Parkı’nda sürdürülen flora çalışmaları sırasında Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesi Kerte mevkiinde “tarla lavinya çiçeği (Knautia arvensis)” tespit edilerek Türkiye florasına kazandırıldı.

Caprifolia ailesi üyelerinden tarla lavinyası, koyu mavi çiçekleri, zarif görünüşü ile çiçekçilikte kullanılıyor. Avrupa’da, Balkanlarda, Yunanistan ve Bulgaristan, Transkafkasyada, Gürcistan ve Ermenistan’da geniş bir yayılım alanına sahip olan tarla lavinyasının ülkemizde de yayılışının bulunması bilim dünyasına katkı sağladı.

Tarla lavinyası bilim dünyasına Bilge Tunçkol, Necmi Aksu ve Hasan Yaşayacak’ın makalelerinin Macaristan’ın Botanikai Közlemenyek dergisinde yayımlanması ile tanıtıldı.