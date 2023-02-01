Sünger Kent İzmir projesinde tam isabet

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kuraklıkla mücadele vizyonuyla yağmur suyu hasadı çalışmalarını genişletecek Sünger Kent İzmir projesinin Bornova’daki pilot uygulamasını yerinde inceledi. Başkan Soyer, projenin İzmir genelinde yaygınlaştırılması için ilçe belediyelerinin temsilcileriyle de buluşarak “Bunu Türkiye’de yapan ilk belediye biziz. Gurur duyuyoruz ama bunun ilçeler ve diğer kentlerde de yaygınlaşması gerek” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türkiye’de ilk kez hayata geçirilen Sünger Kent İzmir projesinin ilk uygulamasını yerinde inceledi. İzmir Büyükşehir Belediyesinin hibe ettiği yağmur suyu depolarını çatısına kuran Bornova Manavkuyu Mahallesi’ndeki Çamkıran Sitesi Öğün Apartmanı’na giden Başkan Soyer, projeyi memnuniyetle karşılayan vatandaşlarla konuştu. Saha gezisinde çevre apartmanların sakinleri de yağmur suyu deposu taleplerini belediye bürokratlarına iletti.

Başvuru süreci devam ediyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yağmur suyunu toplayacak ev ve iş yerlerine destek olmak için başvuru yapan ilk 5 bin binaya yağmur suyu deposu verme kararı almıştı. “İzmir’e 10 bin yağmur bahçesi” kampanyası için ise başvuruda bulunan 10 bin vatandaşa yapacağı yağmur bahçesinde ekeceği bitkiler verilecek. Proje için başvuru süreci devam ediyor. Yağmur suyu deposu ve yağmur bahçeleri teşvik sisteminden yararlanmak isteyen İzmirliler “sungerkent.izmir.bel.tr” adresinden başvuru yapabiliyor.

Bahçe sulamada ve temizlikte kullanılıyor

Çamkıran Sitesi’ndeki Öğün Apartmanı’nda yer alan yağmur suyu depoları, çatı alanı 300 metrekare olan bir binaya düşen yağmur sularını topluyor. Her biri 3 metreküp hacminde 2 depo bulunuyor. Site sakinleri hasat edilen yağmur suyunu bahçe sulamada ve site ile apartman temizliğinde kullanıyor.

“Başka çözümler de üretmemiz gerekiyor”

Başkan Tunç Soyer, saha gezisinin ardından Sünger Kent İzmir projesinin kent genelinde yaygınlaşması için ilçe belediyelerinin teknik birim temsilcilerinin katıldığı toplantıya ev sahipliği yaptı. Kültürpark’taki İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda yapılan toplantıda Sünger Kent İzmir projesi ve teknik uygulama kılavuzu hakkında bilgi verildi. Toplantıya Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ve İzmir Büyükşehir Belediyesinin bürokratları da katıldı. Başkan Tunç Soyer, Sünger Kent projesini Türkiye’de ilk kez İzmir Büyükşehir Belediyesinin başlattığına değinerek “Bununla gurur duyuyoruz ama bunun yayılması lazım. İlçe belediyelerimizin de diğer büyükşehir belediyelerinin de yapması lazım. Sonuçta kuraklıkla daha çok yüz yüze kalacağız. O zaman çok geç olabilir. Başka çözümler de üretmemiz gerekiyor” diye konuştu.

“Birlikte kafa yormalıyız”

İnsanlığın inanılmaz bir kuraklık tehdidiyle karşı karşıya olduğunu vurgulayan Başkan Soyer, “Çok vahim bir durumla karşı karşıyayız. Kendi kurumsal kapasitemizle bununla nasıl başa çıkabiliriz, bu hikâyeyi nasıl hafifletebiliriz düşüncesinden yola çıkarak yaptığımız bir proje bu. Bu, sadece yağmur suyu deposu ve yağmur suyu bahçeleriyle sınırlı bir şey değil. Geçen hafta Ödemiş’te tarlalarda yağmur suyu toplayabilmek için 2 bin civarında sarnıç dağıtmak üzere toplantı yaptık ama bu topyekûn bir mücadeleyi gerektiriyor. O nedenle Sünger Kent oluşturma fikriyle ilgili her birinizin desteğine ihtiyaç duyuyoruz. Özellikle İzmir’in metropol ilçelerdeki belediyelerimizin desteğiyle, işbirliğiyle yürümek mecburiyetimiz var” ifadelerini kullandı.

Teknik kılavuz paylaşıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı ve Jeoloji Mühendisi Alim Murathan ise projenin Başkan Soyer’in vizyonu sayesinde hayata geçirildiğini belirterek “Başkanımız 26 Aralık’ta projenin tanıtım toplantısını yaptı. Türkiye genelinden çok olumlu geri dönüşler aldık. Sadece Türkiye değil, Afrika’dan, Avustralya’dan, İngiltere’den çok sayıda kişi, akademisyen, bilim insanı Türkiye’de de böyle bir projenin başlamasından son derece hoşnut olduğunu söyledi. Bizim çalışmamızın özgünlüğü şu; biz Sünger Kenti bu kentin temel altyapı sistemi üzerine kurmayı planladık. Kentin zorlukları ve bize sunduğu imkanları dikkate alarak bir analiz yaptık. Bu analiz üzerine daha bütünlüklü bir proje ortaya koymaya çalıştık. ’Herkes Sünger Kent pilot projesini yapabilmeli’ diye düşündük ve teknik kılavuz hazırladık. Kılavuz, bir rehber niteliğinde. Biz bu toplantıyı bu kılavuzu sizlerle paylaşmak için yapıyoruz” sözlerine yer verdi.