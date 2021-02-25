Şırnak’taki 2 bin 230 rakımlı Tanin Geçidinde yılan gibi kıvrılan keskin virajlar, görenleri hayran bıraktı

Şırnak’ın Uludere ilçesi ile Uzungeçit beldesini birbirine bağlayan 2 bin 230 rakımlı Tanin Geçidinin yılan gibi kıvrılan keskin virajları havadan görüntülendi. 34 keskin virajın bulunduğu bölge, fotoğraf severlerin de ilgi odağı oldu.

Uludere ile Uzungeçit arasında bulunan 2 bin 230 rakımlı Tanin Geçidinde 34 keskin viraj bulunuyor. Keskin virajlı yollar, tıpkı bir yılan gibi kıvrılarak uzayıp gidiyor. Kış aylarında 6 metreyi bulan kar kalınlığı ile görsel bir şölen de oluşturan virajlar, havadan görüntülendi. Tanin Geçidindeki virajları havadan görüntüleyen fotoğrafçılar, "Bölgemizde keşfedilmeyi bekleyen onlarca doğa harikası var. Artık bölgemizin doğal yapısıyla anılmasını ve bölgelerin turizme kazandırılmasını istiyoruz. Uludere ve Uzungeçit arasında bulunan 2 bin 230 rakımlı Tanin Geçidinde 34 keskin viraj bulunuyor. Virajlar havadan görüntülendiğinde veya tepeden görüntülüğünde yılan kıvrımlarına benziyor" dedi.