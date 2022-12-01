Şırnak’ta mevsimin ilk karı 1 metreyi buldu

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde mevsimin ilk karı 1 metreyi geçti. Karla mücadele timleri kapalı yolları açmak için seferber oldu.

Beytüşşebap ilçesinde kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği Tuzluca ve Toptepe köylerinin yollarını açmak için ekiplerin karla mücadelesi 2 gündür sürüyor. 3000 rakımlı yerleşim yerlerinde kış mevsimi, tam anlamıyla kendini gösterdi. Beytüşşebap Kaymakamlığına bağlı Özel İdare Ekipleri karla kaplı yolları açmak için çalışma başlattı. 2 gün süren çalışma sonrası kapalı yollar açıldı. Çığ riski olan bölgelerde ise nöbetleşe çalışan ekipler, 6 ay boyunca Beytüşşebap ve köylerinde karla mücadele etmeye devam edecek.

İş makinesi operatörü Şehmus Cin, Beytüşşebap’ta ilk karla mücadelesine başladıklarını söyledi. Yüksek rakımlı bir yayla olduğu için 5 ay boyunca karla mücadele edeceklerini aktaran Cin, "Vatandaşlarımız hayvancılıkla uğraştıkları için yüksek bölgelerde kalıyorlar. Onlara yol açmak görevimiz. Yıllardır bu işteyim. Allah razı olsun herkes bize yardımcı oluyor. Hiçbir eksiğimiz yok, ekip olarak karla mücadeleye hazırız" dedi.