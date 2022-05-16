Sel suları çekildi, zarar ortaya çıktı

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde dün meydana gelen selin zararı, sular çekilince ortaya çıktı.

İlçede dün öğlen saatlerinden sonra etkisini sürdüren sağanak yağış sele neden oldu. İlçenin turistik bölgesi olan Kapuzbaşı ve Büyükçakır mahallelerinde etkisini gösteren sel nedeniyle yollarda bozulmalar meydana geldi. Şelale yolunun bir kısmı sel suları nedeniyle çökerken, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk de, bölgede incelemelerde bulundu. Selin meydana getirdiği yıkımı ve zararı yerinde inceleyen Başkan Esat Öztürk, bölge halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek yapılması gereken çalışmalar hakkında ekiplerine talimat verdi.

Meydana gelen zararda fotoğraf karelerine yansıdı.