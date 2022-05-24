(Özel) Kazdağları’nın eteklerindeki 400 yıllık anıt ağaçlar turizme kazandırılıyor

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Kazdağları eteklerinde yer alan tescilli anıt ağaçlar turizme kazandırılıyor. Son olarak Manastırhan’da bulunan koruma altındaki 3 anıt ağaç turizme kazandırıldı.

Zamanının önemli geçiş noktalarından birisi olan Manastırhan’ı butik otel işletmesi olarak güncelleyen ve hizmete sokan Murat Bostancıoğlu işletmenin bahçesinde bulunan tescilli anıt ağaçların özenle korunduğunu ve konukların bu özel ağaçlara büyük ilgi gösterdiğini ifade ediyor. 1934 yılında 450 yaşındaki Çınar ağacının altında Mustafa Kemal Atatürk’ün Çanakkale gezisi sırasında dinlendiği ve kahve içtiğini ifade eden Bostancıoğlu “Manastırhan içinde 3 tane anıt ağacı var. Bunların hepsi Anıtlar Kurulu’ndan hepsi tescilli. Arkada gördüğünüz ağacın farklı bir hikayesi de var. Buna Atatürk Çınarı’da deniliyor. Mustafa Kemal Atatürk 1934 yılında Edremit’e geldiği zaman Çanakkale’ye gitmek için bu yolu kullanıyor. Eskiden İzmir Çanakkale yolu burasıydı. Avcılar Muhtarı, Atatürk’ün eski korumalarından Ahmet Altay bey Atatürk’ün geldiğini duyuyor ve “Paşam buraya kadar gelmişsiniz. Buyurun size köyümüzde bir kahve ikram edelim” diyor. Mustafa Kemal Atatürk de yolda olduğunu ve kendisi ile burada bir kahve içeceğini söylüyor. Bunun üzerine Avcılar Muhtarı Ahmet Altay ve Mustafa Kemal Atatürk arkamızdaki ağacın altında 1934 yılının Nisan ayında mola verip kahve içiyor. Dolayısı ile Anıtlar Kurulu da bu anı üzerini ağaca Atatürk Çınarı ismini veriyor.”dedi.

26 metre yüksekliğinde, gövde çapı 1.78 metre olan, taç çapı 24 metre olan 450 yaşında ve 2009 yılından bu yana tescilli anıt ağaç olan Atatürk Çınarı yakınındaki 400 yıllık iki çınar ağacı ile birlikte Kazdağları eko turizmine hizmet ediyor.