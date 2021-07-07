(Özel) Buzağılara anne şefkati ile yaklaşan veteriner

Veteriner Emine Tekdemir, kurban pazarındaki hayvanların sağlık durumlarını her gün kontrol etmekle kalmıyor, yavru buzağılara ise anne şefkati ile yaklaşıyor. Buzağılara farklı isimler veriyor.

Kemerburgaz’da bulunan Sütçü Yusuf kurban kesim ve satış alanında veteriner olarak çalışan Emine Tekdemir büyük ve küçükbaş hayvanlarla özel olarak ilgileniyor. Alanda bulunan yavru buzağıları Zuzu, Pekmez ve Bulut gibi isimler vererek her birisi için özel kulübeler yaptırdı. Yaptırdığı kulübeleri ise, farklı renklerde boyatarak ön kısmına isimlerini yazılı olduğu kartları yerleştirdi. Buzağıların beslenmelerini ve bakımlarını da kendisi yapan Tekdemir, alana gelen vatandaşlardan büyük övgü topluyor. Rengarenk yaptığı kulübeler ise en çok çocukların ilgisini çekiyor. Tekdemir, hayvanlara olan sevgisini ise “Onları iyileştirdikten sonra gözlerinde bir minnet ifadesi oluyor. O bakışları görmek çok güzel bir duygu” cümle ile özetliyor.

“İyileştirdikten sonra gözlerinde bir minnet ifadesi oluyor”

2017 yılında mezun olan ve 4 yıldır besicilik sektörü içerisinde çalışan 23 yaşındaki Veteriner Hekim Emine Tekdemir, “Hayvanlar ile aramızda hekim hasta ilişkisi çok olmuyor, hele buzağılar olunca biraz daha şefkatle yaklaşıyorum. Gün içinde onların tedavilerini, bakım ve beslemelerini yapıyorum. Besicilik sektörü biraz erkek egemen bir sektör. Ben çalışma ortamımı ve çalışma arkadaşlarımı seviyorum. Benim için mesleğimin bir zorluğu olmuyor çünkü severek yapıyorum. Mesleğimi tıp hekimliğindeki çocuk doktorluğuna benzetiyorum. Çocuklar konuşamıyor ebeveynleri gelip anlatıyor şikayetlerini. Bizde buradaki hayvanların hareketlerini durumlarını izliyoruz ve buna göre tahlil veya tedavilerini başlatıyoruz. Konuşamayan bir canlıyı çözmeye çalışıyoruz, bu zor bir durum tabi ama bir yandan çok zevkli çünkü onları iyileştirdikten sonra gözlerinde bir minnet ifadesi oluyor. O bakışları görmek çok güzel bir duygu benim için” ifadelerini kullandı.