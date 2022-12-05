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Nesli tehlike altındaki karakulak kedisi fotokapanlara böyle yansıdı
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, kırsal bölgelerde fotokapanlara yansıyan karakulak kedisinin görüntülerini paylaştı.
Çevre 05.12.2022, 18:23
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, kırsal bölgelerde fotokapanlara yansıyan karakulak kedisinin görüntülerini paylaştı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, kırsal alanlara konulan fotokapanlara yansıyan yaban hayatını sosyal medyadan paylaştı. Görüntülerde nesli tehlike altındaki yabani kedi türlerinden ’ormanın hayalet kedisi’ olarak bilinen karakulak kedisi yer aldı.