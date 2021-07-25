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Meteoroloji’den Trabzon, Rize ve Artvin için şiddetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan uyarı ile Orta ve Doğu Karadeniz illerinde şiddetli yağış beklendiği dile getirildi.

Çevre 25.07.2021, 19:25
Meteoroloji’den Trabzon, Rize ve Artvin için şiddetli yağış uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan uyarı ile Orta ve Doğu Karadeniz illerinde şiddetli yağış beklendiği dile getirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada vatandaşlar ani sel, su baskını, taşkın, heyelan, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarılarak “Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz’de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; 27.07.2021 Salı günü sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak, Ordu ve Giresun ile Trabzon’un batısında çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2), Trabzon’un doğusu ve Rize ile Artvin’in kıyı kesimlerinde şiddetli, yer yer aşırı (75-150 kg/m2) olacağı tahmin edilmektedir. Yağışların Çarşamba günü ilk saatlerde etkisini azaltması bekleniyor” ifade edildi.
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