banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Dolandırıcılar araç kiralama sitelerini taklit ediyor
Dolandırıcılar araç kiralama sitelerini taklit ediyor
Otel fiyatları Avrupa’da hangi ülkede ne kadar arttı
Otel fiyatları Avrupa’da hangi ülkede ne kadar arttı
TOKİ son 64 daireyi de satışa sunuyor
TOKİ son 64 daireyi de satışa sunuyor
O ilçelerde denize girmek yasaklandı
O ilçelerde denize girmek yasaklandı

Meteoroloji’den Düzce için turuncu uyarı

DÜZCE (İHA) – Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında Düzce’nin de bulunduğu 5 il için turuncu 2 il için sarı uyarı yaptı.

Çevre 10.08.2022, 20:58
Meteoroloji’den Düzce için turuncu uyarı

DÜZCE (İHA) – Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında Düzce’nin de bulunduğu 5 il için turuncu 2 il için sarı uyarı yaptı.

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre yarın (11 Ağustos) sabah ilk saatlerden itibaren Batı Karadeniz’de görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, Bartın çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Düzce ve Zonguldak çevrelerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2) ve yer yer şiddetli (75 kg/m2 üzeri) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyılarda hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalar için vatandaşların dikkatli olması istendi" denildi.

Öte yandan İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak için turuncu uyarı yapılırken, Yalova ve Bartın için ise sarı uyarı yapıldı.

Yorumlar (0)
26°
hafif yağmur