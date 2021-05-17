Mersin’de kurtların saldırısına uğrayan 70 küçükbaş hayvan telef oldu

Mersin’in Mut ilçesine bağlı 2 yayla mahallesinde, ağıllara giren kurtlar, toplam 70 küçükbaş hayvanı telef etti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kızılova ve Tozlu yaylalarında küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan besicilere ait ağıllara giren kurt sürüleri 70 küçükbaş hayvana zarar verdi. Kurtların saldırısı sonucu küçükbaş hayvan yetiştirenlerin 70 küçükbaş hayvan ile 1 eşek telef olurken, 8 hayvan da çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olayın gece saatlerinde gerçekleştiğini söyleyen küçükbaş hayvan yetiştiricisi Salim Dinç, “Gece sesler duyunca evin yanındaki ağıla gittim. Ağılda gördüğüm manzara karşısında şok oldum. Koyunlarım korkmuş, keçiler ise taşların üzerine çıkarak bağırıyorlardı. Hemen kurt saldırısı olduğunu fark ettim. Kurtlar ağıl kenarlarında duvarlardan atlayarak içeri girmiş ve hayvanlarımızı telef etmiş. İnşallah böyle bir olayı daha yaşamayız” dedi.

Olaydan sonra sırayla gece nöbet tuttuklarını belirten küçükbaş hayvan sahipleri, yetkililerden yardım beklediklerini söylediler.