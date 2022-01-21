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Mersin’de bahçelerde lastikler, seralarda sobalar yakıldı, zirai don nöbeti başladı

Mersin’de geceleri sıfır rakıma kadar eksilerde seyreden hava sıcaklığı ile birlikte zirai don önlemi alan çiftçiler, örtü altında soba, açık bahçelerde ise lastik yakarak dumanlama yöntemiyle dona karşı nöbet tutmaya başladı.

Çevre 21.01.2022, 00:12
Mersin’de bahçelerde lastikler, seralarda sobalar yakıldı, zirai don nöbeti başladı

Mersin’de geceleri sıfır rakıma kadar eksilerde seyreden hava sıcaklığı ile birlikte zirai don önlemi alan çiftçiler, örtü altında soba, açık bahçelerde ise lastik yakarak dumanlama yöntemiyle dona karşı nöbet tutmaya başladı.

Meteoroloji Akdeniz bölgesi için zirai don uyarısı yaptı. Zirai don uyarısı nedeniyle naranciye ve sebze üretiminde önemli bir yer teşkil edilen Mersin’de çiftçi ve üreticiler ilk günden itibaren hazırlıklarını yaptı tedbirini aldı. Gece sıfır rakıma kadar hava sıcaklığının da eksilere inmesiyle birlikte açık alanda limon ve diğer naranciye bahçelerinde gündüzden hazırlanan lastikler yakılarak çıkarılan dumanla soğuk hava dalgası kırılmaya çalışıldı. Öteyandan örtü altında sebze yetiştiriciliği yapan çiftçiler de seralarına soba kurdu. Kurulan sobalar akşam saatlerinden itibaren içerdeki sıcaklığın 3 dereceye kadar inmesiyle yakıldı. Sabaha kadar seralardaki sobaların ateşini söndürmeyen çiftçiler, sıcaklığı 6 dereceye getirmek için nöbete başladı. Bu ayın sonuna kadar hava sıcaklıklarının geceleri sıfırın altında seyretmesinin beklenmesi nedeniyle çiftçilerin en az 10 gün süreyle don nöbetleri sürdüreceği kaydedildi.

2,5 dönüm serasına domates fidesi diktiğini belirten çiftçilerden Cevdet Uysal, Mart ayında hasadını yapacaklarını o yüzden ailelerine baktıkları gibi fidanlara da baktıklarını aktardı.

"Bu kış biraz çetin geçiyor"

Erdemli ilçesine bağlı Türbe Mahallesi’nde 3 dönüm domates serası olduğunu aktaran çiftçilerden Yusuf Yılmaz ise” Bugün seramızın içerisine sobamızı kurduk 3 dereceye kadar düşünce yaktık, 6 dereceye getirdik. Sabah 8’e kadar 6 derecede tutacağız. Ekmeğimizi bundan kazanıyoruz. Ailemize nasıl bakıyorsak domateslerimize de öyle bakıyoruz. Buna bakmazsak başka bir ekmek teknemiz yok. Soğuk havayı atlatırsak Mart’ın 20’si gibi hasat yaparız, önce iç piyasaya sonra ihracata gönderiyoruz. Soğukta sobalarımız yakmazsak domateslerimiz üşüme yapıyor, daha da eksilere düşerse don vuruyor. Bütün emeğimiz boşa gidiyor. Şuan 10 gün nöbet tutacağız ama 15 güne de uzaya bilir. Normalde Erdemli’de böyle bir kış yaşanmamıştı, her sene bir hafta sürerdi. Bu sene kış şartları biraz çetin geçiyor" dedi.

Havanın çok soğuk olduğunu anımsatan çiftçilerden Muharrem Gür de en az 8-10 gün soba nöbeti tutacaklarını kaydetti.

Gündüzleri seraların işlerini yapmak geceleri de soba nöbeti tutmak zoruna olduklarına dikkat çeken Gür,” Evimize ekmek götürmek için çabalıyoruz. Dik, bağla, buda, topla ve sat zahmetli bir iş. İnşallah güzel bir sezon geçiririz, emeklerimizin karşılığını alırız” diye konuştu.

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