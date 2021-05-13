Mahsur kalan hayvanlar jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde ayağı çatıya sıkışan güvercin ile ayağı dikenli tele sıkışan köpek, jandarma ile itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Şenoba’da devriye görevini ifa eden jandarma ekipleri, devriye esnasında ayağı tele sıkışmış bir köpeği fark etti. Ekipler, teli kesip hayvanı kurtardıktan sonra Orgeneral Gevzi Türkeri Ortaokulu çatısına ayağı sıkışmış bir güvercin gördü. Güvercine ulaşamayan jandarma personeli, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Merdiven yardımı ile çatıya çıkan itfaiye ekipleri güvercini kurtarıp doğaya bıraktı.

Vatandaşlar, çalışmalarından dolayı jandarma ve itfaiye ekiplerine teşekkür etti.