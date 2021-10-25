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Konya Büyükşehir’den Sıfır Atık Koordinasyon Toplantısı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı himayesinde Konya Büyükşehir Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Konya İli Sıfır Atık Yönetim Sistemi Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Çevre 25.10.2021, 15:35
Konya Büyükşehir’den Sıfır Atık Koordinasyon Toplantısı

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Konya İli Sıfır Atık Yönetim Sistemi Koordinasyon Toplantısı düzenlendi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı himayesinde gerçekleştirilen toplantının açılışında konuşan Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu, “Hamdolsun Konya’mızda Sıfır Atık ile ilgili çalışmaları hızla hayata geçiriyoruz. Bu, koordinasyon ile hep birlikte dayanışma içerisinde gerçekleştirebileceğimiz bir organizasyon. Artık farkındalık artmaya başladı. Bu çalışmaları geciktirmeden hızlıca hayata geçirelim. Çevre duyarlılığıyla ilk akla gelen şehir olalım” diye konuştu.


Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hülya Şevik de, Sıfır Atık Projesi’nin 2017 yılında bakanlık tarafından yarınlara temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir bir dünya bırakılması, israfın önlenmesi ve kaynakların daha verimli kullanılması amacıyla hayata geçirildiğini hatırlattı. Şevik, “Yönetmeliğin yürütülmesi ve uygulanmasında mahalli idareler olarak siz değerli katılımcıların da rolü büyüktür. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını dilerim” ifadelerini kullandı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yetkililer ile 31 ilçe belediyesinden temsilcilerin katıldığı toplantıda mevzuata dair sunumlar, eğitim sunumları ve ilçe belediyelerine ait örnek uygulama sunumlarına yer verildi. Toplantıda ayrıca ilçe belediyelerinin soruları ile birlikte çözüm önerileri masaya yatırıldı.

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