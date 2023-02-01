Kocaeli’nin yüksek kesimleri beyaza büründü

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı, ilçenin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.

Kocaeli’nin yüksek kesimlerinde gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oluyor. Karamürsel ilçesindeki Tahtalı Mahallesi Pilavtepe mevkii de, gece boyunca yağan aralıksız yağışın ardından beyaza büründü. Bölgede kar yağışı zaman zaman ulaşım olumsuz etkilese de, vatandaşların beğenisini topladı.

Pilavtepe mevkiine kendi aracıyla gelen bir vatandaş, "Hava şartları, aniden bastıran karla beraber çok sert bir şekilde şiddetini artırıyor. Buradan yetkililere rica ediyoruz, lütfen yolları açın. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ekipleri yukarda çalışma yapıyorlar. Yolları tuzluyorlar, yolları açıyorlar ama gerçekten bunun devamı gerekiyor. Yüksek kesimlere gelecek insanlar için de şu uyarıyı yapalım. Muhakkak kar lastiği kullanalım. Yanınızda zincir bulundurursanız çok iyi olur" dedi.