Kısa süren sağanak sokakları dereye çevirdi

Kocaeli’de bir anda etkisini gösteren sağanak yağış yolları göle çevirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan şiddetli yağış uyarısının ardından Kocaeli’de akşam saatlerinde sağanak etkili oldu. Aniden bastıran sağanak yağış, kentin pek çok noktasında hayatı olumsuz etkiledi. Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar yağmurdan dolayı kaçacak yer aradı. Bazı cadde ve sokaklarda bir anda yağmur sularının dolması nedeniyle trafik yavaşladı, araçlar mahsur kaldı.