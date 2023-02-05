Kahramanmaraş’ta okullar tatil edildi

Kahramanmaraş’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Tüm Türkiye’yi etkisi altına alan kar Kahramanmaraş’ta da etkili oldu. Dün başlayan ve bugün de devam eden kar yağışları sonrası Kahramanmaraş Valiliği yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "İlimiz geneli ilk ve orta dereceli okullarda 6 Şubat Pazartesi günü eğitime bir gün ara verilmiştir" denildi.