Kahramanmaraş’ta kar yağışı etkili oluyor

Kahramanmaraş’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 28 mahalleye ulaşım sağlanamıyor. Şehir merkezinde devam eden kar yağışı kartpostallık manzaralara sahne oluyor.

Kahramanmaraş’ta 2 gündür etkisini sürdüren kar yağışı şehir merkezinin yanı sıra ilçelerinde de etkili olmaya devam ediyor. İl merkezinde yoğun kar yağışı ve sis nedeniyle Kahramanmaraş Ankara ve Kahramanmaraş İstanbul uçak seferleri iptal edildi. Büyükşehir belediyesi ve karayolları karla mücadele ekipleri, cadde ve sokaklar ile kırsal mahalle yollarının kapanmaması için çalışma yürütüyor. Kuzey ilçelerde birçok yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1 metreyi aşarken, polis ve jandarma ekipleri de yağış nedeniyle şehrin giriş çıkışları başta olmak üzere ana arterler ile caddelerde tedbir aldı. İl genelinde 28 mahallede kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamazken, gece açılan Çağlayancerit Nurhak arasındaki dağ şeridinde yer alan Güvenlik Yolu da tekrar ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri de şehirlerarası yolları ulaşıma açık tutmak için çalışmalar sürdürüyor.

Şehir merkezinde de etkili olan kar yağışı sonrası yeniden beyaz örtüye büründü. Kartpostallık manzaralara sahne olan şehir merkezinde kapalı yol bulunmazken, kar yağışı kameralar yansıdı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinde gece saatlerinde kar yağışının başladığı ilk andan itibaren arterleri ulaşıma açık tutmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kar yağışıyla birlikte meydana gelebilecek aksamalara mahal vermemek adına ana arter, cadde, bulvar ve kavşaklarda nöbet tutan ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışmalarıyla yolları ulaşıma açık tutuyor.

(HLL-