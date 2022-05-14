Kahramanmaraş’ta doğa baharla birlikte canlandı

Kahramanmaraş’ta uzun ve soğuk geçen kışın ardından baharla birlikte doğa canlandı.

Kahramanmaraş’ta il ve ilçeleri gezerek doğa fotoğrafları çeken ve kentin tanıtımına katkı sağladığını söyleyen fotoğrafçı Baki Özdoğan, "Bahar ile birlikte ortaya çok güzel manzaralar çıktı. Birçok canlının bulunduğu fotoğraflar çektim. Bu güzellikleri fotoğraflarken insan huzur buluyor" dedi.