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İtfaiyecilerden kaplumbağaya can suyu

Muğla’nın Marmaris ilçesinde Salı günü başlayan orman yangınının kontrol altına alınması için tüm kurumlar canla başla çalışırken, ormanlık alanda yaşam mücadelesi veren canlılar da unutulmuyor.

Çevre 23.06.2022, 16:18
İtfaiyecilerden kaplumbağaya can suyu

Muğla’nın Marmaris ilçesinde Salı günü başlayan orman yangınının kontrol altına alınması için tüm kurumlar canla başla çalışırken, ormanlık alanda yaşam mücadelesi veren canlılar da unutulmuyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler hem yangın söndürme çalışmalarına katılıyor, hem de doğal yaşam alanları alevlere teslim olan ve mahsur kalan canlıları kurtarıyor.

Değirmenyanı Mahallesi bölgesinde yanan alanlarda soğutma çalışması yapan itfaiye ekipleri, yanan sahada hareketsiz bekleyen kaplumbağayı fark etti. Ekipler kaplumbağanın ayaklarında alevlerden kaynaklı yanık olduğunu ve yaşamsal faaliyetlerinin devam ettiğini fark etti.

İtfaiye ekipleri ayaklarında yanık tespit edilen kaplumbağayı önce suyla temizledi ve serinletti. İtfaiyeciler daha sonra susuzluktan yorgun düşen kaplumbağaya yanlarındaki pet şişe ile su içirdi. Susuz olduğu görülen kaplumbağa pet şişedeki suyu uzun süre içerek, yakınlarda doktor olduğunu belirten bir vatandaşa teslim edildi.

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