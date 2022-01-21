İstanbul’da kar yağışı etkili oluyor

İstanbul’da akşam saatlerinde birçok bölgede kar yağışı etkili oldu. Sultangazi ve Esenler’de lapa lapa yağan kar, ortalığı beyaza büründü.

İstanbul’da hava sıcaklığının düşmesiyle aralıklarla etkili olan kar yağışı, akşam saatlerinde bazı ilçelerde şiddetlendi. Sultangazi ve Esenler’de ise lapa lapa yağan karın etkisiyle sokaklar beyaza büründü.