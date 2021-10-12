banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
6 partili parlamenter sistem toplantısı ertelendi
6 partili parlamenter sistem toplantısı ertelendi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın adı değişti
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın adı değişti
AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma Hakk'a yürüdü
AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma Hakk'a yürüdü
Flash TV'nin yönetici kardeşleri arasında hisse krizi!
Flash TV'nin yönetici kardeşleri arasında hisse krizi!

İsrail’de halkalanan Akbaba Akdağ’da görüntülendi

İsrail’de halkalanan Kızıl Akbaba, Akdağ’da Akdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nda fotoğraflandı.

Çevre 12.10.2021, 11:38
İsrail’de halkalanan Akbaba Akdağ’da görüntülendi

İsrail’de halkalanan Kızıl Akbaba, Akdağ’da Akdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nda fotoğraflandı.

Yapılan kızıl geyik envanteri sırasında Sandıklı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şefi Yasin Ayalp tarafından A59 kanat bantlı ve C52 halkalı kızıl akbaba görüntülendi. Bölgede çalışmalar gerçekleştiren uzman biyolog-ornitolog Lale Aktay Sözüer tarafından yabancı meslektaşları aracılığıyla kızıl akbabanın 2020 yılında İsrail’de doğduğu ve 20 Ekim 2020 tarihinde yakalanıp halkalandığı bilgisine ulaşıldı.

Bu arada, Sandıklı ilçesi sınırlarında bulunan Akdağ Tabiat Parkı’nda kızıl geyik envanteri ile birlikte yırtıcı kuşların, kurtların ve yaban hayvanlarının envanteri ve sayımı çalışmaları tamamlandı.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Celta de Vigo 8 7
16. Cádiz 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1