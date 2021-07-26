İsrail karbon emisyonunu 2050'ye kadar yüzde 85 azaltacak

İsrail yönetimi, küresel ısınmaya neden olan karbon emisyonları ile ilgili yeni kararını açıkladı.

Hükümet, 2050 yılına kadar karbon emisyonlarını 2015 seviyelerine göre yüzde 85 oranında azaltmayı planladığını bildirdi.

Başbakan Naftali Bennett, kararın ülkenin kademeli olarak düşük karbonlu bir ekonomiye geçmesine yardımcı olacağını söyledi.

Açıklanan yeni plan çerçevesinde, aralarında ulaşım, elektrik sektörü ve belediye atıklarından kaynaklanan emisyonların olduğu karbon salınımlarının azaltılmasının hedeflendiği belirtildi.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI SAVAŞTA ÖNE TAŞIYACAK

Başbakan Naftali Bennett, hareketin "temiz, verimli ve rekabetçi bir ekonomiye" yol açacağını ve İsrail'i iklim değişikliğine karşı savaşın ön saflarına taşıyacağının altını çizdi.

Son 200 yılda dünyanın 1,2 santigrat derece ısındığı ve dünyanın dört bir yanındaki hükümetlerin emisyon azaltma hedefi üzerine çalışmaması durumunda daha da yükseleceği aktarılırken, daha büyük ekonomilerin harekete geçmesi gerektiği vurgulandı.

İsrail, daha önce 2015 yılında imzalanan Paris iklim anlaşması çerçevesinde 2030 yılına kadar emisyonları yüzde 27 oranında azaltmayı hedeflediğini belirtmişti.