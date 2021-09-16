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İskenderun’da şimşekler geceyi aydınlattı, sağanak hayatı felç etti

Hatay’ın İskenderun ilçesinde akşam saatlerinde çakan şimşekler adeta geceyi aydınlatırken, ardından etkili olan sağanak yağış ise hayatı olumsuz etkiledi.

Çevre 16.09.2021, 23:14
İskenderun’da şimşekler geceyi aydınlattı, sağanak hayatı felç etti

Hatay’ın İskenderun ilçesinde akşam saatlerinde çakan şimşekler adeta geceyi aydınlatırken, ardından etkili olan sağanak yağış ise hayatı olumsuz etkiledi.

İskenderun’da yağmur bulutlarının gelişiyle birlikte çakan şimşekler körfezde adeta geceyi aydınlattı. Şimşeklerin ardından etkisini gösteren şiddetli sağanak ise şehir merkezinde su taşkınlarına neden oldu. Bazı bölgelerde de elektrik kesintileri yaşandı. İskenderun-Adana yolunda da sağanak nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, bazı araçlar da yolda kaldı. Hayatın olumsuz etkilendiği yağış yaklaşık 2 saat etkili oldu.

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