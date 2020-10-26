banner363

banner380

banner381

banner396

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
"Fotoğraflar ile Cumhuriyet Sergisi"
Genç girişimciler, kendi imkanlarıyla solunum cihazı yaptı
Genç girişimciler, kendi imkanlarıyla solunum cihazı yaptı
Aydın'da yaşayanlar daha dikkatli olmalı...
Aydın'da yaşayanlar daha dikkatli olmalı...
SANKO Okullarının tenis başarısı
SANKO Okullarının tenis başarısı

İş, sanat ve cemiyet dünyası Hatay için tek nefes oldu

HATAY’IN BELEN, ARSUZ VE İSKENDERUN İLÇELERİNDE ÇIKAN ORMAN YANGINI SONRASI ÜNLÜLERİN DESTEĞİYLE YANAN ALANA 10 BİN AĞAÇ DİKİLEREK HATIRA ORMANI OLUŞTURULACAK.

Çevre 26.10.2020, 15:57
1
İş, sanat ve cemiyet dünyası Hatay için tek nefes oldu

Hatay’ın Belen, Arsuz ve İskenderun ilçelerinde çıkan orman yangını sonrası ünlülerin desteğiyle yanan alana 10 bin ağaç dikilerek hatıra ormanı oluşturulacak.

Hatay’ın Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi’nde ormanlık alanda çıkan İskenderun ve Arsuz ilçelerinin kırsal ve bazı mahallelerinde tehdit oluşturan yangın, o alandaki bütün ağaçların yok olmasına neden olmuştu.

Orman Bakanlığı ve OGEM-VAK’nin onayı ile Hataylı ünlü iş adamı Selahattin Yılmaz’in başlattığı kampanya yoğun katılım ile bugün sona erdi.

Kampanyaya, Hande Yener, Alişan, Ferhat Göçer, Hamdi Alkan, Selen Güzel Alkan, Aslı Turanlı, Reyhan İpekel, Gülay Kamaz, Nermin Gül, Yudum ve Ceyhun Yılmaz gibi ünlüler de katıldı.

Yanan alanlara 10 bin ağaç dikilerek hatıra ormanı oluşturulacak

Yorumlar (0)
banner417
banner388
20°
açık
banner378
Namaz Vakti 26 Ekim 2020
İmsak 05:56
Güneş 07:21
Öğle 12:53
İkindi 15:47
Akşam 18:15
Yatsı 19:35
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 7 17
2. İstanbulspor 7 16
3. Adana Demirspor 7 14
4. Samsunspor 7 14
5. Ankara Keçiörengücü 7 13
6. Altınordu 7 13
7. Giresunspor 6 11
8. Altay 6 10
9. Balıkesirspor 7 10
10. Adanaspor 7 9
11. Bursaspor 6 7
12. Akhisar Bld.Spor 6 6
13. Menemen Belediyespor 6 5
14. Bandırmaspor 7 5
15. Ümraniye 7 5
16. Ankaraspor 7 4
17. Eskişehirspor 7 3
18. Boluspor 6 2
Takımlar O P
1. Everton 6 13
2. Liverpool 6 13
3. Aston Villa 5 12
4. Leicester City 6 12
5. Leeds United 6 10
6. Southampton 6 10
7. Crystal Palace 6 10
8. Wolverhampton 6 10
9. Chelsea 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 5 8
12. West Ham 6 8
13. Man City 5 8
14. Newcastle 6 8
15. M. United 5 7
16. Brighton 5 4
17. West Bromwich 5 2
18. Burnley 4 1
19. Sheffield United 6 1
20. Fulham 6 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 7 14
2. Real Madrid 6 13
3. Granada 6 13
4. Villarreal 7 12
5. Atletico Madrid 5 11
6. Cádiz 7 11
7. Osasuna 6 10
8. Elche 5 10
9. Getafe 6 10
10. Real Betis 7 9
11. Eibar 7 8
12. Barcelona 5 7
13. Sevilla 5 7
14. Valencia 7 7
15. Deportivo Alaves 7 7
16. Athletic Bilbao 6 6
17. Huesca 7 5
18. Celta de Vigo 6 5
19. Levante 5 3
20. Real Valladolid 7 3