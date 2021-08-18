İklim dostu Samsun

Türkiye’de ‘İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi’nin 4 pilot şehrinden birisi olan Samsun’da; Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle iklim değişikliğine uyum stratejisi ve eylem planına yönelik istişare toplantısı düzenlenecek.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, sürdürülebilir bir gelecek için kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerin ortaya koyulacağı bu çalışmanın önemine dikkat çekti.

Yararlanıcı kurumu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yürütücü kuruluşu Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı olan ve Avrupa Birliği ile Türkiye tarafından ortaklaşa finanse edilen İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi projesi yarın (19 Ağustos) Sheraton Samsun Oteli’nde saat 09.00’da yapılacak.

Kamu, özel sektör, sivil toplum ve akademi temsilcilerinden oluşan paydaşlar tarafından iklim değişikliğinin etkileri, etkilenebilirlik ve risk analizleri, veri ihtiyacı ve temini, etkilenebilirliği yüksek sektör ve alanlar ile uyum kapasitesi ve uyum ihtiyaçları gibi konular görüşülecek.

Proje, iklim dirençli sürdürülebilir kalkınma için karar alma araçlarını ve karar verme sürecini ulusal düzeyde iyileştirmek, şehirler için iklim değişikliğine uyum planlaması pratiklerini güçlendirmek, iklim değişikliğine uyum için kapasite geliştirme ve ağ oluşturma faaliyetlerinde bulunmak üzere üç temel bileşen etrafında şekilleniyor. 2022 yılının ortasına kadar sürecek olan eylem planı hazırlıkları çerçevesinde Samsun’un da içinde bulunduğu dört pilot il için etkilenebilirlik ve risk analizleri, izleme ve değerlendirme sistemleri ve şehirlere özgü finansman stratejisi geliştirme faaliyetleri bilimsel çalışmalar esas alınarak katılımcı süreçlerle devam edecek.

Hayata geçirilen çevre yatırımlarıyla, sağlıklı bir dünya, sağlıklı bir gelecek ve sağlıklı kentler için iklim dostu bir Samsun oluşturmayı hedeflediklerini söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, sürdürülebilir bir gelecek için kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerin ortaya koyulacağı bu çalışmanın önemine dikkat çekti.

Başkan Demir, "Son yıllarda küresel iklim değişikliğinin etkilerini Karadeniz Bölgesi’nde de ciddi oranda görmekteyiz. Sıcaklıklar giderek artarken yağışlar daha düzensiz ve şiddetli gözlenmektedir. Karadeniz’de en güzel coğrafyaya sahip şehrimiz de bundan olumsuz etkilenmeye başlamıştır. Aşırı ve yıkıcı iklim olayları bertaraf edilemese de uyum stratejileriyle iklim değişikliğinin kentimize verebileceği zararları azaltabiliriz. Yapılacak bu çalışmalarla Samsun’u Türkiye Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve iklim değişikliği politikalarına entegre etmiş, sektörel hassasiyetleri belirlemiş, enerji verimliliğini yaygınlaştırmış, temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırmış, iklim değişikliği ile mücadeleye aktif katılım sağlayan, düşük karbon yoğunluğuna sahip bir şehir haline getirmeyi hedefliyoruz" dedi.