Hiçbir yere ulaşmayan köprünün hikayesi! Ölümcül kasırgadan sonra nehir yatağı yer değiştirdi

Orta Amerika'da bulunan Honduras, fırtına ve kasırgalarıyla meşhur bir ülke. Dünya üzerindeki gelmiş geçmiş doğal afetlerin en korkunçlarından biri olan Mitch Kasırgası dört gün sürdü.

Dört gün içinde ülkede altı aylık bir sürede yağacak kadar yağmur yağdı. Kasırga ülkenin her tarafında büyük yıkımlara yol açtı. Choluteca nehri yükseldi ve tüm bölgede seller yaşandı. Yaklaşık 6 bin kişi bu felakette hayatını kaybetti. Mitch ülkede 2 milyar dolar zarara yol açtı.

Honduras'taki bütün köprüler biri hariç yıkılmıştı. Japon mühendislerin yaptığı Choluteca köprüsü sapasağlam ayaktaydı.

Ancak ortada bir sorun vardı. Choluteca Köprüsü'nü yıkamayan kasırga, nehrin yatağını değiştirmişti. Nehir artık köprünün altından değil, yanından akıyordu.

Köprü ilk günkü gibi yapıldığı yerde dururken, ona varan ve ondan çıkan yollar yok olmuştu. Kısacası Choluteca Köprüsü hiçbir şeyin üzerinde duran ve hiçbir yere gitmeyen bir köprüye dönmüştü.

Honduras'lı yetkililer 1996 yılında bölgede bulunan Choluteca Nehri üzerine, kötü hava koşullarına dayanıklı bir köprü yapmak istediler. Bu amaçla Honduras hükümeti bir Japon firması ile anlaşma yaptı. İki yıl içerisinde 484 metre uzunluğunda, tasarım ve mühendislik harikası olan, bir Japon harikası Choluteca Köprüsü inşa edildi. (Köprünün kasırgadan önceki hali) (haberler.com)