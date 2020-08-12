Harşit çayındaki kırmızı rengin sebebi belli oldu
GÜMÜŞHANE KENT MERKEZİNİ DERİN BİR VADİYE BÖLEN HARŞİT ÇAYININ BORDO RENGE BÜRÜNMESİNİN NEDENİ BELLİ OLDU. VATANDAŞLARI TEDİRGİN EDEN OLAYIN KİL MALZEMEDEN KAYNAKLANDIĞI ANLAŞILDI.
Gümüşhane kent merkezini derin bir vadiye bölen Harşit Çayının kırmızı renge bürünmesinin nedeni belli oldu. Vatandaşları tedirgin eden olayın kil malzemeden kaynaklandığı anlaşıldı.
Vauk dağından doğarak Gümüşhane il merkezi, Torul ve Kürtün ilçelerini derin vadiler oluşturarak aşan, Giresun’un Doğankent ilçesinden Tirebolu’ya ulaşarak 160 kilometre sonra Karadeniz’e dökülen ve Türkiye’nin en hızlı akan çaylarından birisi olan Harşit çayı birkaç gündür Gümüşhane kent merkezinde kırmızımsı bir renkte akıyordu.
Mevsim itibariyle su miktarının en az seviyede olduğu çayda birkaç gün öncesine kadar çok sayıda canlı balık gören vatandaşlar çayın renginin değişmesiyle tedirgin oldu.
Sosyal medya hesaplarından çektikleri bu fotoğrafları paylaşan bazı vatandaşlar rengi çikolata rengine benzetirken, çayın bu rengi almasının sebebi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmayla ortaya çıktı.
Vatandaşların ihbarını değerlendiren ekipler yaptıkları çalışmada kent merkezinde kırmızıya dönen rengin Bağlarbaşı mahallesinde normal olduğu görünce bu kez Eskibağlar Mahallesi sarı köprü mevkiindeki yan dereleri kontrol etti. Yapılan kontrolde yeni Devlet Hastanesi inşaatında yapılan diyafram duvar çalışmaları sırasında kil tabakasına denk gelinmesi sonucu tahliye edilen killi suyun Harşit çayına ulaşması sonucu renk değişikliği olduğu ortaya çıktı.
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