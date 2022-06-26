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Hakkari’deki su taşkını korkuttu

Hakkari’de yağışlarla birlikte meydana gelen su taşkınları mahalle sakinlerini korkuttu.

Çevre 26.06.2022, 20:50
Hakkari’deki su taşkını korkuttu

Hakkari’de yağışlarla birlikte meydana gelen su taşkınları mahalle sakinlerini korkuttu.

Berçelan Mahallesi Şehit Çetin Deniz İlkokulu yanında bulunan yol kenarındaki kanalda meydana gelen su taşkınında Nurettin Kurt isimli vatandaşın evi sular altında kaldı. Belediye ekipleri ve mahalle sakinlerinin uzun uğraşları sonucu su taşkını önlenirken Kurt ailesinin evinde ise hasar meydana geldiği belirtildi.

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