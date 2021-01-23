Güneş ile bulutların doğal ışık gösterisi

Karaman’ın Ermenek ilçesinde Turkuaz Baraj Gölü üzerinde, bulutların arasından sızan güneş, ışık gösterisine dönüştü.

Parçalı bulutlu havada, bulutların arasından süzülen güneş ışığı gölün yüzeyinde doğal bir ışık gösterisini anımsattı. Bulutların hareketleri ile farklı şekiller alan güneş ışığı, adeta görsel şölene dönüştü. Güneşli başlayan gün ilerleyen saatlerde parçalı bulutlu olunca ortaya hayran bırakan görüntüler çıktı. Bulutların hareketleri ile şekillenen güneş ışığı, Turkuaz Baraj Gölü üzerinde doğal ışık gösterisi oluşturdu.