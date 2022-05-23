Giresun’da Aksu balıkçı barınağındaki balıkçılar kirlilikten şikayetçi

Giresun’un Aksu mahallesinde bulunan Balıkçı Barınağına kanalizasyon karıştığını iddia eden balıkçılar, soruna çözüm bekliyor.

Balıkçı Barınağı ve çevresinde bulunan yerleşim yerlerinin kanalizasyon atıklarının geçtiği derin deşarj hattının patlaması sonucu çevre kirliliğinin yaşandığını ifade eden Aksu Balıkçı Barınağı Kooperatif Başkanı Süleyman Atasoy, temiz bir çevreye kavuşmak istediklerini söyledi.

Yaşanan çevre kirliliğiyle oluşan birikintilerin etrafa kötü koku yaydığını ifade Kooperatif Başkanı Atasoy, “Aksu Balıkçı Kooperatifimize kayıtlı 74 kıyı balıkçımız bulunmaktadır. Barınağımızın içerisinden uzun zaman önce Aksu mahallesi ve çevre yerleşim yerlerinin derin deşarj hattı geçirildi. Bu tamamen yanlış bir proje rağmen barınağımızdan geçirildi. Birkaç yıl önce ise barınağımızın içerisinde geçirilen derin deşarj hattında çatlamalar ve sızıntı meydana gelmiş olmalı ki limanımız kirlenmeye başladı. Şuanda tamamen kaynayan su gibi kabarcıklar çıkmaktadır. Barınak içerisinde suyun şekli değişmiş durumda ve kıyı boyunca atıklar oluşmuş durumda. Bırakın balıkçılık yapmayı kokudan dolayı kıyıdan bile geçmek mümkün olmuyor. Biz sadece temiz bir çevrede balıkçılık yapmak istiyoruz. Burasının Aksu mahallemize yakışır şirin bir barınak haline dönüşsün istiyoruz. Bu nedenle yetkililerden barınağımızdaki derin deşarj hattının onarılmasını ya da güzergahının değiştirilmesini istiyoruz” dedi.