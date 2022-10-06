Gelibolu’da orman yangını

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyü civarında ormanlık alan çıkan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale etti.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Anafartalar Orman İşletme Müdürlüğü Pazarlı Orman Yangın Gözetleme Kulesi’nden saat 11.40 sıralarında Gelibolu ilçesi Karainebeyli Köyü civarında ormanlık alanda duman yükseldiği ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Yangına ilk müdahale saat 11.48’te yapıldı. Ekipler, orman yangınını kontrol altına almak için havadan 9 helikopter, 2 uçak, karadan ise 15 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 8 su ikmal aracı, 2 hizmet aracı, 3 dozer, 3 treyler, 4 itfaiye, 15’i teknik olmak üzere 175 personel ile müdahale etti.