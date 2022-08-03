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Emine Erdoğan’dan Van Gölü paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabında Van Gölü’ne ilişkin bir paylaşım yaptı.

Çevre 03.08.2022, 17:03
Emine Erdoğan’dan Van Gölü paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabında Van Gölü’ne ilişkin bir paylaşım yaptı.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) düzenlediği fotoğraf yarışmasında ismini duyuran dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü’nün korunmasına yönelik Resmi Gazete’de yayınlanan kararla önemli bir adım daha atıldı. Van Gölü ve çevresi Resmi Gazete’de yayımlanan kararla ‘Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı’ olarak tescil edildi. Alınan karara ilişkin bir paylaşım da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’dan geldi.

“Ülkemizin mavi şöleni Van Gölü”

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Başlattığımız ‘Van Gölü’nü Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı’nın nihayetinde ülkemizin mavi şöleni Van Gölü ve çevresi sit alanı ilan edildi. Yegâne değerimizin gelecek kuşaklara daha temiz ulaştırılması için atılan bu adım, sadece bir başlangıç. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

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