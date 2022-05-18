Elazığ’da yılın ilk örtü altı çilek hasadı başladı

Elazığ’da örtü altında yetiştirilip yılın 10 ayı hasadı yapılan çilek bahçesinde hasat başlarken, çiftçiler bu seneki fiyatlardan dolayı oldukça mutlu.

Elazığ’da Uluova bölgesine özgü, tadı ve aromasıyla yöre halkının vazgeçilmezi olan çilekte hasat başladı. Geçen yıllara oranla yağışların fazla olması nedeniyle rekoltenin yüksek olduğu Elazığ’da yılın ilk örtü altı çilek hasadı toplandı. Sabah erken saatlerde mesaiye başlayan çevre köylerden işçiler, hem günlük olarak topladıkları çilekleri aracılarla alıcılara ulaştırarak pazarda yerini almasını sağlıyor hem de ekonomik kazanç elde ediyor. Çileklerin bu sene kilogramı tarladan 17 liradan alıcı buluyor.

Elazığ’ın merkeze bağlı Kuyulu köyünde çilek üretimi yaptığını belirten Necati Karataş, "Hasat yaptığım alan komple 5 dönüm. Bunun 2 buçuk dönümü örtü altı yani kapalı alan diğer alan da tarla şeklinde. Çilek hasadını Elazığ’da ilk biz yapıyoruz. Mart ayının 10’nunda çilek hasadımız başlıyor fakat bu sene iklim biraz soğuk gittiği için bir ay geriden geldik. Şuan da mahsulümüzün en güzel zamanı organik bir şekilde çilek üretimi yapıyoruz. Çileklerimizi genelde yakın çevre ve Elazığ merkezine satıyoruz. Daha önceden almış olanlar sürekli burayı tercih ediyor. Genelde bu tarlada 5-6 kişi günlük olarak çalışıyor. Onlar da nasiplerini rızıklarını buradan çıkartıyorlar. Onlara da bir katkı verebiliyorsak ne mutlu bizlere. Geçen sene mahsulümüz verim olarak rekoltemiz çok düşüktü ve yüzde 20 seviyelerindeydik. Bu sene geçen seneye göre çok güzel. Çileğimizden güzel mahsul alıyoruz. Fiyat yönünden de çok güzel. Geçen seneye oranla fiyatlar arttı. Malum piyasa genel olarak yükseldi zaten. Bizim de bunlara bağlı olarak fiyatlarımız arttı. Çileğimizin en büyük özelliği ise organik olması ikincisi ise kaliteli olması. Yılın 10 ayı boyunca mahsul alıyoruz. Tabi bu dönüşümlü olarak oluyor. Örtü altı o bitince tarladan tarla da bitince tekrar örtü altından çileklerimizi topluyoruz” dedi.