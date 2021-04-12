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Edirne’de toplanması ve satışı yasak olan 875 kilogram kum midyesi ele geçirildi

Edirne'nin Enez ilçesinde toplanması ve satışı yasak olan 875 kilogram kum midyesi ele geçirildi, 3 şüpheliye 449 bin lira ceza verildi.

Çevre 12.04.2021, 16:18
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Edirne’de toplanması ve satışı yasak olan 875 kilogram kum midyesi ele geçirildi

Enez Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılara yönelik denetimleri sürüyor.

Ekiplerin düzenlediği operasyonda 875 kilogram canlı midye ele geçirildi.

Yakalanan 3 şüpheliye 449 bin lira idari para cezası uygulandı.

Canlı midyeler, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince denize bırakıldı.

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