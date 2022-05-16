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Dünyada tünel içerisinde inşa edilen ilk akvaryum olacak

Trabzon’da bir tünelde inşa edilen ve ismini de buradan alan ’Tünel Akvaryum’ projesinde sona gelindi. 19 Mayıs günü açılışı yapılacak olan, 20 Mayıs günü de ziyarete açılacak olan Tünel Akvaryum çok sayıda balık türüne ev sahipliği yapacak.

Çevre 16.05.2022, 15:21
Dünyada tünel içerisinde inşa edilen ilk akvaryum olacak

Trabzon’da bir tünelde inşa edilen ve ismini de buradan alan ’Tünel Akvaryum’ projesinde sona gelindi. 19 Mayıs günü açılışı yapılacak olan, 20 Mayıs günü de ziyarete açılacak olan Tünel Akvaryum çok sayıda balık türüne ev sahipliği yapacak.

Trabzon’da su altındaki canlıların tanıtılması ve bölge turizminde alternatif oluşturulması amacıyla tarihi Zağnos ve Tabakhane vadileri arasında hizmete girecek olan ’Tünel Akvaryum’ açılıyor.

Tünel Akvaryum’da, Pirana’dan Köpek Balığına kadar yırtıcı türler olmak üzere onlarca balık çeşidi ve sürüngenlerde yer alırken, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, projenin şehir ekonomisine önemli katkı sağlayacağını söyledi. Akvaryumun dünyada bir ilk olduğunu ve bir örneği olmadığını belirten Başkan Genç, “Tünelin içerisinde bir akvaryum, dünyada ilk kez böyle bir şey yapılıyor” dedi.

Tünel Akvaryum’un 20 Mayıs itibariyle ziyarete açılacağını kaydeden Başkan Genç, “İlimiz ülkemizin nadide doğal güzellikleri olan bir yer. Körfez ülkelerinden, İran’dan, Avrupa’dan gelen çok sayıda ziyaretçimiz var. Dolayısıyla bunu ekonomik değere dönüştürebilmek için turizm çeşitliliğini artırmak ve bu vesile ile şehrimize gelen turistin şehirde kalma süresini artırmak istedik. Tünel akvaryum buna güzel bir örnek oldu. İnşallah 19 Mayıs itibariyle açıyoruz. 20 Mayıs itibariyle hemşerilerimizin bütün ziyaretçilerimizin hizmetinde olacak. Özellikli bir projemiz. Tarihi surlarımızın hemen zemininde iki vadiyi bir araya bağlayan 198 metre uzunluğunda tünel inşasıyla işe başladık. Tünelin içerisinde bir tünel akvaryum dünyada ilk. Ülkemiz açısından Ankara’da, İstanbul’da, Eskişehir’de, Antalya’da olan akvaryumlardan sonra ülkemizin Ankara’nın doğusunda diye nitelendirirsek ilk akvaryum projesi hayata geçmiş olacak. Bundan dolayı çok mutluyuz. Çok güzel çeşitlilik arz eden hem tatlı su, hem tuzlu su, hem okyanuslardaki deniz canlılarının sergileneceği 64 adet büyük çaplı akvaryumumuz var. Köpek Balığı, Vatoz, Mersin Balığı, timsahından deniz canlı hayatının yansıtan bütün canlılar burada olacak. Hemşerilerimizin, çocuklarımızın, gençlerimizin dikkatini çekeceği mutlu bir ortam olacağını düşünüyorum. Diğer yönü itibariyle şehrimize ayrı bir turizm destinasyonu kazandırdığımızı düşünüyorum. Bu hem şehrimiz açısından bir değer hem de şehre gelen turistin ekonomik açısından bir değer katacağını düşünüyorum. Şimdiden hayırlı olsun. Çok zor şartlarda tarihi korunaklı bir alanda çalıştık çok gayret gösterdik. Başta İçişleri Bakanımız Süleyman soylu olmak üzere katkı sağlayan Milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, mesai arkadaşlarımıza, yapımcı firma herkese çok teşekkür ederim” dedi.

Şampiyonluk bölge turizmine katkı sağlayacak

Trabzonspor’un şampiyonluğu elde etmesinin bölge turizmine önemli katkı sağlayacağını kaydeden Genç, “Trabzonsporumuzun şampiyonluğu kadar şampiyonluk kutlamalarıyla birlikte hem şehrimizin tanıtımına hem de ülkemizin tanıtımına katkı sağladığımızı düşünüyoruz. Ülkemizin tanıtımına katkı sağlamaya devam etmek için inşallah seneye de şampiyon olacağız. Büyük çaplı kalabalıkları yönetmek zordur. O atmosferi kendi iç psikolojisi ve yoğunluğu vardır. Bu anlamda bir cana zeval gelmeden hem Trabzon’da hem İstanbul’da hem ülkemizin her yerinde kutlamalar gerçekleşti. Şehrimiz adına bu işin koordinasyonu önderi sayın valimizin nezdinde Büyükşehir Belediye Başkanımıza herke teşekkür ediyorum. Bu coşkuyu bir bayram sevinci ile yaşayan tüm taraftarımız ve o hassasiyeti gösteren silaha sarılmayan birbirine sarılan horonla kutlayan büyük taraftarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Onlar her şeyi hak ediyor şampiyonluk onlara helal olsun” diye konuştu.

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