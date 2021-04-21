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Dicle Elektrikten Silvan’da patlayan trafoda bakım ve yenileme çalışması

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ tarafından Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde önceki gün patlayan trafonun bakım ve yenileme çalışması başlatıldı.

Çevre 21.04.2021, 16:20
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Dicle Elektrikten Silvan’da patlayan trafoda bakım ve yenileme çalışması

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ tarafından Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde önceki gün patlayan trafonun bakım ve yenileme çalışması başlatıldı.

Dicle Elektrik, Silvan’da önceki akşam iftar saatlerinde Bağlar Mahallesi Diyarbakır Caddesi Tayfur 5 apartman önündeki trafoda meydana gelen patlama sonucu hasar gören trafoda Dicle Elektrik ekipleri çalışma başlattı.

Dicle Elektrik Silvan Şefliğine bağlı ekipler sabah saatlerine kadar süren bakım ve yenileme çalışmalarını tamamladı. Yetkililer, ’’Trafonun iftar saatinde patlaması sonucu ekiplerimiz zamanında olay yerine intikal etmiş, gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Aynı saatlerde arıza ekiplerimiz gerekli malzeme teminatından sonra trafoda bakım ve yenileme çalışmalarını tamamlamış olup binamıza enerji verimi sağlanmıştır. Çalışma arkadaşlarımın özverili çalışmalarından ötürü teşekkür ederim’’ dedi.
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