Datça Alavara Koyu sit tescil kararı iptal edildi

Muğla’nın Datça ilçesinde Alavara koyunda sit derecesinin düşürülmesine yönelik tescil kararının ardından yürütmenin durdurulması yönünde Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından itirazda bulunuldu. Muğla 2’nci İdare Mahkemesi, dava konusu işlemin iptaline karar verdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Muğla’nın Datça ilçesi Emecik Mahallesinde bulunan birinci derecede doğal sit olan Alavara koyunun sit derecesi düşürüldü. Muğla Büyükşehir Belediyesi bu kararın ardından Alavara koyu için “Bölge doğal yapısı itibariyle korunması gereken alan olduğundan, bu alanlardaki doğal çevrenin yaşanabilir ve sürdürülebilir biçimde korunabilmesi amacıyla doğal kaynak değerlerinin koruma-kullanma dengesi içerisinde ele alınması gerektiğinden sit derecesini düşüren söz konusu tescil kararına ilişkin dava açtı. Muğla 2’nci İdare Mahkemesi, 2020/570 Esas sayılı dosya ile açılan dava ile ilgili olarak 11 Mart 2021 tarih ve 2021/443 nolu kararla ‘Dava konusu işlemin iptaline’ karar verdi.

Bölge İdare Mahkemesi yerel mahkeme kararını onadı

Muğla Büyükşehir Belediyesinin Alavara koyu için açtığı dava yerel mahkeme tarafından iptal edilmesinin ardından dosyayı istinaf mahkemesine taşıdı. İzmir Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi 9 Aralık 2021 tarihli kararıyla istinaf başvurusunun reddine karar verdi.

Muğla il genelinde doğal ve ekolojik yapının korunması için çalıştıklarını belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, “Muğla’mız 1480 kilometre eşsiz kıyı uzunluğu, yüzde 68 orman varlığı ve içerisinde korunması gereken hassas alanları ile özel bir coğrafya. Ülkemizin her karış toprağı gibi Muğla’mızı korumak için de yasaların bize verdiği yetkileri kullanıyoruz ve kullanmaya devam edeceğiz. Bu güne kadar doğal güzelliklerimizi yıpratacak, yok edecek her türlü planın ve statü değişikliğinin karşısında olduk” dedi.