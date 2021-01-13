Çizgili Gerdanlı Kırlangıç, Türkiye’de ilk kez görüldü

Hataylı Kuş Gözlemcisi ve Fotoğrafçısı Orhan Gül, önceki gün Hatay’ın Samandağ ilçesinde Akdeniz kıyısında yaptığı kuş gözlemi sırasında Türkiye’de ilk kez görülen Çizgili Gerdanlı Kırlangıç’ı belgelemeyi başardı. Yaşam olanı Hindistan olan bu kırlangıç türünün Ortadoğu’dan nadir kaydı olduğu kaydedilirken kuşun Türkiye’de görülmesiyle birlikte Türkiye kuş listesi 489’a yükseldi. Türkiye kuşçularının hedefi ise 500 türe ulaşmak.

Geçmişte de önemli ve nadir kayıtların alındığı Hatay’ın Samandağ sahillerinde çıktığı kuş gözlem turu sırasında tek uçan bir kırlangıcı fark eden Dr. Orhan Gül, hemen fotoğraf makinesiyle kırlangıçtan görüntü aldı. Kuşun fiziksel özelliklerini ilginç bularak ilk olarak Hatay’da faaliyet gösteren Subaşı Kuş Gözlem Ekibine yollayan Gül, çok geçmeden türün Türkiye’de ilk kez gözlenen Çizgili Gerdanlı Kırlangıç olduğunu öğrendi.

Kısa sürede bir çok kuş gözlemcisinin Hatay sahillerine gelmesine neden olan bu keşif, yurtdışındaki kuş gözlem gruplarında da büyük ses getirdi. Çizgili gerdanlı kırlangıcı fotoğraflayan Gül, "Hatay’ın Samandağ kıyılarında yer alan ve daha önce birçok nadir türün kaydedildiği Milleyha’ya doğru giderken, karşılaşacağım bomba tür ile ilgili en ufak bir fikrim yoktu. Önümde uçan bir kırlangıç dikkatimi çekti. Ülkemizde görülen bazı kırlangıç türlerinin bölgede kışladığına şahit olmuştum. Açıkçası bu bireyin de onlardan biri olabileceğini düşündüm ilk anda. Ama yine de dürbünle bakınca bildiğimiz türlerden oldukça farklı bir görünümde olduğunu anladım. Bu kuş, daha önce gördüğüm kırlangıçlara hiç benzemiyordu. Fiziksel özellikleri de bunu gösteriyordu. Türkiye için yeni bir kayıt olacağını düşünüp heyecanlanmaya başlamıştım. Hemen Subaşı Kuş Gözlem Ekibi’nden arkadaşlarım Ali Atahan, Mehmet Atahan ve Mehmet Gül’e fotoğrafları yolladım. Ve değerli ekip arkadaşlarım kuşun Çizgili Gerdanlı Kırlangıç (Petrochelidon fluvicola) olduğunu ve Türkiye için yeni bir tür olduğunu bildirdi. Bu sevimli kuşun, esas dağılımı Hindistan olan ancak Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere Orta Doğu’dan da az sayıda kaydı bulunan hatta Mısır’da da gözlenmiş bir tür olduğunu anladık. Bilinen dağılımının ve kayıtlarının oldukça uzağından kaydedilmişti bu kez, Hatay’dan!" dedi.

Türkiye’nin en büyük kuş gözlem ve fotoğraf platformu Trakus.org, bugüne kadar Türkiye’de kaydedilmiş tür sayısını 488 olarak listeliyordu. Bu son kayıtla birlikte bu rakam 489’a yükseldi. Trakuş üyeleri ise bu rakamın en az 500 olmasını umut ediyor.